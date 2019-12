Ruim 80 procent van de flitspalen in Vlaanderen momenteel operationeel

Momenteel zijn 80,62 procent van de circa 1.400 flitspalen langs Vlaamse gewest- en snelwegen operationeel. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters op een schriftelijke vraag van Orry Van de Wauwer (CD&V). Dat percentage ligt lager dan de 84 procent die in mei vorig jaar gehaald werd.

Het streefdoel tegen eind 2018 was dat minimum 85 procent van de flitspalen in het Vlaams Gewest en minimum 81 procent per provincie operationeel moest zijn. Peeters geeft toe dat deze ambitieuze doelstellingen ...