Man beroofd van miljoen euro via één simpel sms’je

In het Nederlandse Groningen is een man onlangs beroofd van een miljoen euro, nadat hij een sms’je van oplichters aanzag voor een berichtje van zijn eigen bank. De bankkaart van het slachtoffer was verlopen, stond in het frauduleuze sms’je te lezen. Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland tracht het forse kapitaal te achterhalen.