Viangro haalt besmet vlees uit winkelrekken van Carrefour

Het bedrijf Viangro heeft in overleg met het federale voedselagentschap FAVV producten met de naam Gehakt Varken Rund uit de handel genomen, omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. Het gehakt werd verkocht in de slagerijafdeling van verscheidene Carrefour-winkels in België. Consumenten die het product hebben gekocht, worden verzocht het terug te brengen naar het verkooppunt, waar het wordt terugbetaald.