TIPS. Fonkelende ode aan Antwerpen en overal kerstliedjes luisteren

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Fonkelende ode aan Antwerpen

Het Belgische juwelenlabel Diamanti Per Tutti brengt met de gelimiteerde GLD-collectie een goudcapsule in 14K geelgoud en witgoud op de markt. Deze is een eerbetoon aan het rijke diamanterfgoed van thuishaven Antwerpen. De collectie is verkrijgbaar in de vijftien eigen winkels, in geselecteerde verkooppunten en op de webshop van het merk. Prijzen schommelen tussen de 100 en 600 euro.

www.diamantipertutti.com

Kalender vol koekjes



Hoewel de adventsperiode al drie dagen begonnen is, mag je misschien wel even zeuren als je de Etoile-kalender van koekjesfabrikant Delacre in huis haalt. Deze is gevuld met 25 smakelijke verrassingen achter de kartonnen deurtjes. Gewoon de eerste vier in één keer openen, kwestie om tijdens de rest van de periode in aanloop naar kerst wél op schema te zitten. Voor 8,99 euro verkrijgbaar in de supermarkt.

www.delacre.be

Voor al je kerstliedjes

Vind het feestdiner dit jaar bij jou thuis plaats? Dan ben je misschien al playlists aan het samenstellen met sfeermuziek naar keuze, opdat de tafelervaring van je gasten nog een beetje leuker wordt. Straks kun je je telefoon of tablet draadloos aansluiten. De zogenoemde Charge 4 heeft trouwens een ingebouwde powerbank, zodat je telefoon altijd opgeladen is. Hallo Mariah Carey? Prijs: 142 euro.

be.jbl.com/draagbare-apparaten

Rugzak met een glimlach

Eastpak brengt een collectie uit met een glimlach. Letterlijk: op drie nieuwe tassen van het merk staat een brede smile. De vrolijke ontwerpen zijn er in de vorm van een reistas op wieltjes, een rugzak in klassiek formaat en een heuptasje in verschillende prints. Denk aan een legerprint, weelderige smiley-print en een gele variant met lachend gezichtje op. Prijzen schommelen tussen de 30 en 180 euro.

www.eastpak.com