Hasselt - Naar aanleiding van onze 140ste verjaardag op 6 december hebben we tien vragen voor je klaargestoomd. Wij doen ons best om onze lezers en alle Limburgers zo goed mogelijk te (leren) kennen, nu is het jouw beurt.

LEES OOK. Lees hier het volledige magazine van 140 jaar Het Belang van Limburg

LEES OOK. De kat die mee Het Belang las, en andere verhalen van lezers

LEES OOK. Van ‘Genk kampioen’ tot ‘Man op de maan’: 140 jaar in twintig voorpagina’s