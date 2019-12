Hasselt -

Reclame heeft altijd wel in Het Belang van Limburg gestaan. Ook in zijn voorloper trouwens. Nu zijn die advertenties uit de oude doos vermakelijk. Met als bonus een tijdreis naar het gewone leven zoals het ooit was. Of het nu 1939 of 2001 is. Al liggen sommige advertenties nu moeilijk. Want niet meer politiek correct. Een bloemlezing uit 140 jaar reclame in uw krant.