Dodelijk ongeval Elsene: kind (10) stak over terwijl verkeerslicht op rood stond

De tienjarige jongen die dinsdag om het leven is gekomen bij een verkeersongeval in Elsene, was de straat aan het oversteken op zes meter van het zebrapad en terwijl het verkeerslicht voor hem op rood stond. Dat blijkt uit de eerste gegevens van het onderzoek, zo meldt het Brusselse parket. De bestuurder van de bestelwagen die hem aanreed, was niet onder invloed van drugs of alcohol en reed niet te snel.