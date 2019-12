Maggie De Block (Open VLD) over paarsgroen: “Maandag zal het alles of niets zijn”

“We bevinden ons nog altijd in de informatiefase. Maandag gaat Paul Magnette opnieuw naar de koning. Die zal beslissen of de tijd rijp is om een formateur aan te stellen. En daar zal het alles of niets zijn.” Dat zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) maandagochtend op de RTBF-radio.