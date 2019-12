Vijftiger krijgt 20 maanden nadat plantage ontdekt wordt door cannabisgeur op straat

Lanaken -

Een 54-jarige man, die ondertussen in Barcelona woont maar aangehouden is in de gevangenis van Hasselt, moet voor twintig maanden naar de cel omdat hij in een villa in Lanaken een cannabisplantage van 1.100 planten opstelde. Hij moet een geldboete van 16.000 euro betalen. Zijn tuinman kreeg een werkstraf van 250 uren. In totaal werd er een winst van 450.072 euro verbeurd verklaard.