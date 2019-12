Titelverdediger Laurens Sweeck start dan toch in Essen

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de Ethias Cross van Essen van komende zaterdag toegevoegd aan zijn programma. Dat maakte zijn team woensdag bekend in een persbericht. Hij verdedigt er zijn winst van vorig jaar.

Sweeck had de cross van Essen oorspronkelijk niet op zijn kalender staan, maar voegde hem deze week toch toe. Momenteel is hij net als de andere uithangborden van Pauwels Sauzen-Bingoal op stage op Spaanse bodem. “Ondanks die trainingskampen heb ik mijn best gedaan om toch één van mijn kopmannen naar Essen te sturen”, geeft teammanager Jurgen Mettepenningen duiding. “Een wedstrijd met zoveel geschiedenis verdient dat respect.”

De bijna 26-jarige Sweeck kende een sterk seizoensbegin met overwinningen in losse crossen als Eeklo, het Amerikaanse Waterloo en Pelt. Verder stond hij op het podium in de Superprestige-crossen van Gavere (derde) en Ruddervoorde (tweede) en het EK in het Italiaanse Silvelle (derde). Anderhalve week geleden werd hij ook nog tweede in de Wereldbekercross in Koksijde.