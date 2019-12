Nieuwe aflevering in soap rond toekomst van Zlatan: “Ik zie jullie snel in Italië”

De soap rond de bekendmaking van het nieuwe team van Zlatan Ibrahimovic blijft maar voortduren. Nadat hij eerder al via bewust verwarrende posts op Instagram leek te zullen gaan kiezen voor avonturen in Spanje en Zweden, gaf hij woensdag een nieuwe hint in een interview met de Italiaanse editie van GQ Magazine. Daarin geeft hij aan een terugkeer naar Italië ernstig te overwegen. De 38-jarige Ibrahimovic zag zijn contract bij MLS-club LA Galaxy recent aflopen na anderhalf jaar dienstverband.