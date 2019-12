Een 43-jarige man uit Roemenië kreeg woensdag een celstraf van vijftien maanden, waarvan zeven maanden effectief, voor een poging diefstal in een woning in Lanaken. De dief sloeg op de vlucht voor de politie maar viel en brak zijn enkel.

In de nacht van 5 juni van dit jaar belde een inwoner van Lanaken om 4 uur ’s nachts de politie. Hij zag hoe een man zich schuilhield in zijn tuin terwijl hij een andere dief in de woonkamer hoorde rondlopen ...