Gerechtelijke autoriteiten uit 31 landen, waaronder België, hebben de afgelopen drie maanden in samenwerking met Europol, Eurojust en de Europese Bankenfederatie, 228 mensen opgepakt die via zogenaamde “money mules” of “geldezels” crimineel geld witwasten. Dat meldt Europol woensdag.

Een geldezel is iemand die zijn bankkaart en/of bankrekening uitleent in ruil voor geld. Criminelen maken hiervan gebruik om via phishing gestolen geld door te sluizen of cash af te halen en op die manier ...