Van beste bartender tot mooiste restaurant: Antwerpen scoort op Venuez Awards

In het Casino van Knokke vond voor de zevende keer de uitreiking van de Venuez Hospitality Awards plaats. Het horecamagazine deelde er naar jaarlijkse traditie dertien prijzen uit en die gingen dit keer vooral naar Antwerpen.

Voor de lekkerste cocktails moet je in Brussel bij Cafe Flora zijn, maar de beste bartender vind je dan weer bij Cocktails at Nine in Antwerpen. Daar halen ze de titel voor het tweede jaar op rij binnen. En dat is niet de enige prijs waar Antwerpen mee wegloopt. Meer nog, in de dertien categorieën haalt de stad zes prijzen binnen.

Winnaar van de avond was Mouche Van Hool, de vrouw achter Hotel Julien. Ze viel niet alleen persoonlijk in de prijzen als ondernemer van het jaar, maar zag ook haar pas dit jaar geopende hotel/restaurant August de award voor Best Hospitality Design winnen.

Een overzicht van alle winnaars:

Best Bar/Cocktailbar: Cafe Flora (Brussel)

Best Restaurant Concept: Magma (Mechelen)

Best Hospitality Concept: Yust (Antwerpen)

Best Food & Drinks Concept: Door 73 (Gent)

Best Hospitality Design: August (Antwerpen)

Best Fast & Casual Concept: Midori (Antwerpen)

Best Hotel Design: Pillows Grand Hotel Reylof (Gent)

Best Restaurant Design: Lewis (Antwerpen)

Best Hotel Concept: Hotel Zuid (Genk)

Best Coffee Inspired Concept: Grá (Mechelen)

Best Bartender: Dylan Beckers van Cocktail at Nine (Antwerpen)

Entrepreneur of the Year: Mouche Van Hool van Hotel Julien en August (Antwerpen)

People’s Choice Award: Casello (Schilde)