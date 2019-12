Israel Cycling Academy geeft spurter Travis McCabe een kans op WorldTour-niveau

Israel Cycling Academy heeft dinsdagavond de komst van spurtbom Travis McCabe bekendgemaakt. De dertigjarige Amerikaan komt over van het Amerikaanse continentale team Floyd’s Pro Cycling, het team van Floyd Landis, en ondertekende bij het nieuwe WorldTour-team een overeenkomst voor één seizoen. McCabe was met zijn snelle benen de voorbije jaren een notoir rittenkaper in onder meer de Ronde van Utah, de Ronde van Langkawi en de Herald Sun Tour.

“Het is cool om te koersen voor Israel Cycling Academy, zeker nu de ploeg de stap heeft gemaakt naar de WorldTour”, legde McCabe uit in een persbericht van zijn nieuwe team. “Ik wil laten zien dat ik ook kan presteren op het allerhoogste wielerniveau. Ik weet dat ik dat fysiek aankan. Ik hoop in 2020 mijn eerste Europese zege te boeken, deel te nemen aan de klassiekers en misschien wel te starten in een grote ronde.”

McCabe wordt bij Israel Cycling Academy volgend jaar ploegmaat van landgenoten Ben Hermans, Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck.