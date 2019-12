Reebok pakt voor het eerst uit met een volledig plantaardige sneaker

Reebok heeft aangekondigd dat het met de Forever Floatride Grow voor het eerst een sneaker zal lanceren die volledig plantaardig is. Verwacht wordt dat die tegen de herfst van 2020 in de winkelrekken zal liggen.

Reebok pakte dinsdag uit met groot nieuws. Tegen de herfst van 2020 wil het voor het eerst een sneaker uitbrengen die plantaardig is. Het gaat om een nieuw model uit de Forever Floatride Energy-collectie. Zo zal de middenzool gemaakt worden met materiaal van de wonderboom, komt er een inlegzool van algenschuim en is de bovenkant afkomstig van de eucalyptusboom.

“Met deze nieuwe sneaker ruilen we de met olie geproduceerde plastic materialen in voor materialen die rechtstreeks van planten komen”, zegt Bill McInnis, vicepresident bij Reebok. “De grootste uitdaging was om producten te creëren die beantwoorden aan de hoge standaarden van lopers. We deden er uiteindelijk drie jaar over.”