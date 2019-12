'Buitenlandse ingenieurs staan te popelen om hier jobs in te vullen'

Morné is een Zuid-Afrikaan die nog maar pas in ons land is aangekomen. Hij heeft zijn hele hebben en houden achtergelaten om in Herk-de-Stad een vacature als ingenieur in te vullen. Hij reageerde op een advertentie van Elan Recruiting, een nieuw Limburgs bureau dat zich specifiek richt op de matchmaking tussen onze bedrijven en buitenlandse ingenieurs. “Een formule die goed werkt en voor alle partijen voordelen biedt”, zeggen Els van Holderbeke en Annick Truyens, de zaakvoerders van Elan Recruiting.

Annick en Els kennen elkaar uit hun studietijd. Ze zijn beide al vele jaren actief in de HR-sector en hebben na het vaststellen van een actueel probleem beslist om samen een nieuwe zaak op te starten. “Mijn man runt een studiebureau dat al een hele tijd kampte met langdurig openstaande vacatures voor ingenieurs”, vertelt Annick Truyens.

“Ik wist natuurlijk wel dat er overal een grote nood is aan technisch talent, maar een korte rondvraag bij bedrijven in Limburg leerde dat de vraag naar ingenieurs gigantisch en structureel problematisch is. Door erover te praten met Els zijn we tot de conclusie gekomen dat de oplossing ligt in de rekrutering van buitenlands talent.”

Grote interesse

“In landen als Portugal, Spanje of Griekenland, maar ook buiten Europa, zijn er heel veel vakbekwame ingenieurs die na jaren van hard studeren, geen goede job kunnen vinden”, vult Els van Holderbeke aan. “Ze gaan in eigen streek aan de slag voor een loon van zo’n 1.000 euro per maand, wat gezien de stijgende levensbehoefte daar, niet in verhouding tot hun kennis is. Vandaar dat ze uitkijken naar jobs in het buitenland, waar ze wel een mooie carrière en toekomst kunnen opbouwen.”

“De interesse om naar België te komen, is heel groot. Ze zijn bereid om alles in hun thuisland achter te laten. Qua persoonlijkheid zijn het mensen die erg gemotiveerd zijn en veel doorzettingsvermogen tonen. Ze willen zich heel graag aanpassen aan onze cultuur, manier van werken en wonen. Ze beseffen dat ze de taal moeten leren en zich ook inhoudelijk moeten bijscholen om aan de specifieke noden van onze bedrijven te voldoen. Tel dat allemaal samen, en je hebt profielen die je in België maar heel moeilijk zult vinden.”

