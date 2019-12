6 doden na aanslag op wagen van Japanse ngo in Afghanistan

Bij een aanslag op een wagen van een Japanse ngo in het oosten van Afghanistan zijn woensdag zes doden gevallen. Het gaat om Tetsu Nakamura, de oprichter van de ngo Peace Japan Medical Services (PMS), en vijf Afghanen die hem begeleidden. Dat heeft de woordvoerder van de provincie Nangarhar laten weten.

De aanslag gebeurde in Jalalabad, de hoofdstad van Nangarhar. Nakamura was onderweg naar een landbouwproject. Zijn ngo houdt zich onder meer bezig met irrigatie. De Japanner had voor zijn jarenlange inspanningen ...