NBA. LA Lakers winnen de topper in Denver, Luka Doncic schittert opnieuw

De LA Lakers blijven uitstekend presteren in de Western Conference van de NBA. De koploper haalde het dinsdagavond in de clash in Denver met 96-105 van de Nuggets. Anthony Davis en superster LeBron James waren de uitblinkers met elk 25 punten.

Voor James en co is de zege een revanche op de nederlaag van zondag, thuis tegen Dallas. Dat was het eerste verlies na tien overwinningen op rij. Voor Denver, dat Jamal Murray met 22 punten als meest productieve speler had, was het de tweede nederlaag na een reeks van zes overwinningen.

Stadsgenoot LA Clippers blijft intussen in de buurt van de Lakers. Met Montrezl Harrell als topscorer won de tweede ploeg uit LA met 117-97 van de Portland Trail Blazers. Harrell was goed voor 26 punten, Paul George deed er 25 bij. De Clippers zijn knap tweede in het westen.

Doncic schittert, New Orleans wint

Verder won Dallas opnieuw, met 97-118 in New Orleans. Youngster Luka Doncic was eens te meer de smaakmaker met 33 punten en 18 rebounds. Dallas is met veertien overwinningen in twintig duels vierde in het westen.

Ook Orlando Magic boekte dinsdag een uitzege, 120-127 bij de Washington Wizards, en klimt zo naar de achtste stek in het oosten.