Bijna alle SWT’ers worden gecontacteerd met aanbiedingen

Bijna alle SWT’ers worden gecontacteerd door de VDAB. Het kan gaan om een jobaanbieding, een mail op maat of een sollicitatieopdracht. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) opvroeg bij minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Er is echter geen info beschikbaar over de sancties voor wie weigert en dat vindt de N-VA’er zorgwekkend.