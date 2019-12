Minstens elf mensen zijn op de Filipijnen om het leven gekomen als gevolg van tyfoon Kammuri die sinds maandagavond over het land raast. Bijna een half miljoen mensen, vooral in de oostelijke regio Bicol en de omliggende provincies, zijn hun huizen moeten ontvluchten, melden de autoriteiten woensdag. Er is ook heel wat schade aan woningen en infrastructuur.