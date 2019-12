Paul Lembrechts (62), de CEO van de VRT, is een van de topkandidaten om voorzitter te worden van de raad van bestuur van Belfius. Dat schrijft De Tijd woensdag op basis van meerdere bronnen. Lembrechts ontkent bij VRT NWS “met klem” dat hij zal overstappen naar de staatsbank.

“Dit is een zeer cruciaal moment in de voorbereiding van onze nieuwe beheersovereenkomst. Er is absoluut geen sprake van dat hij de VRT verlaat”, reageert VRT-woordvoerder Bob Vermeir op het nieuws van ...