"Ferrari heeft problemen tussen Vettel en Leclerc zelf veroorzaakt"

Jacques Villeneuve staat erom bekend om overal een duidelijke mening over te hebben en hij is bovendien niet bang om die te ventileren. In een column die hij exclusief schreef voor ‘Formule1.nl’ laat de wereldkampioen van 1997 zijn licht schijnen over de situatie bij Ferrari.

Ferrari liet het afgelopen seizoen haar twee rijders vrij om tegen elkaar te racen, ondertussen weten we dat dat niet het juiste recept was om voor de knikkers mee te doen. Het jeugdige enthousiasme en grinta van Leclerc botste met de ervaring van een viervoudige wereldkampioen als Sebastian Vettel en dat werd een aantal keren pijnlijk duidelijk.

Bij Red Bull en Mercedes daarentegen hebben Max Verstappen en Lewis Hamilton duidelijk de status van kopman. Volgens Villeneuve zou het ook een logische keuze geweest zijn als ze bij Ferrari een duidelijke rolverdeling hadden gemaakt, ze hadden Leclerc een rol moeten geven naast Vettel. Nu kreeg de Duitser immers naast zijn andere tegenstanders ook nog eens af te rekenen met zijn eigen teamgenoot.

“Ferrari viel uit elkaar dit jaar,” aldus Villeneuve. “Veel hangt af van je twee rijders en de chemie in het team was gewoon niet in balans. Ferrari heeft nooit gezegd tegen Leclerc: ‘Het is je eerste jaar bij ons, je tweede jaar in F1. Relax, leer van Vettel.’ Dan was het team verder gekomen dan nu.”

De Canadees denkt ook dat de hele houding van Leclerc Vettel pijn heeft gedaan en hij vergelijkt het met de situatie die de Duitser in zijn laatste jaar bij Red Bull meemaakte met Daniel Ricciardo.

“Leclerc had vanaf de eerste race een uitstraling van: ‘Ik ga laten zien dat ik de baas ben en Vettel is passé, ik ben de toekomst,’” gaat Villeneuve verder.

“En er ontstond een wave onder de fans: ‘Leclerc komt ons redden’ en de media gingen daar ook in mee. Dat heeft Vettel wel pijn gedaan, denk ik. Een vergelijkbare situatie als met Ricciardo destijds bij Red Bull. Dat heeft Ferrari niet geholpen.”

Villeneuve vindt dat Charles Leclerc nog niet klaar was om die rol te vervullen.

“Hij heeft wel gestreden voor pole positions en overwinningen maar niet voor de titel. Dus deze hele situatie heeft Ferrari beschadigd. Ik weet niet wat Mattia Binotto daar aan heeft kunnen doen. Ik ken de afspraken niet, in de dagen van Irvine en Barrichello lag dit gewoon vast. Hoe dit nu zit? Wie zal het zeggen?”

