NMBS en Infrabel krijgen 550.000 euro boete voor treinramp

“De machinist reed door het rode licht en ging dus in de fout. Maar hij is slechts de laatste schakel in het hele veiligheidssysteem. NMBS en Infrabel treffen meer schuld.” Dat is het oordeel van de Brusselse politierechter, bijna tien jaar na de treinramp van Buizingen, die het leven kostte aan 19 mensen en honderden mensen verwondde. De bestuurder moet niet naar de cel, NMBS en Infrabel krijgen een monsterboete van elk 550.000 euro. “Men heeft duidelijk geen lessen getrokken uit de treinramp van Pécrot in 2001.”