Bilzenaar Ahmed Marchouch is zondag om het leven gekomen bij een zwaar busongeval in Marokko, waar hij van enkele dagen vakantie genoot. De bus reed in een ravijn, er vielen 17 doden en 36 gewonden.

Het busongeval gebeurde in Taza, een stad in het zuiden van het Rifgebergte in het noorden van Marokko. De bus raakte van de snelweg en gleed meteen in een ravijn. Voor zeventien mensen kwam alle hulp ...