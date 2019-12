Jumbo opent nu ook de deuren in Lanaken

Lanaken -

Zowat 300 buurtbewoners, medewerkers en familieleden van medewerkers mochten dinsdagavond een exclusieve kijk nemen in de nieuwe Jumbo aan de Steenweg in Rekem (Lanaken). Het gaat om de derde winkel van de Nederlandse keten in België, de tweede in Limburg. Morgen openen de deuren voor het grote publiek.