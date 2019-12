Ontploffing in labo UGent: één persoon afgevoerd met brandwonden

Gent -

In Gent is bij een ontploffing in een laboratorium van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen een gewonde gevallen. Dat zegt de Gentse brandweer. De persoon is zwaargewond met brandwonden in het gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gebouw werd volledig ontruimd, de materiële schade in het labo is aanzienlijk.