James Napier (37) spendeerde een fortuin aan het transformeren van een Delorean zodat hij als twee druppels water zou lijken op die uit de film ‘Back to the Future’ uit 1985. Daarin gebruikt personage Marty McFly deze wagen om door de tijd te reizen. De kinderen van James vinden het in ieder geval geweldig als papa hun komt oppikken met deze zilvergrijze replica.