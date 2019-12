Met dit cadeau scoor je bij je schoonmoeder, volgens Anna Wintour

Anna Wintour, hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue, heeft in een nieuw filmpje van het modeblad enkele vragen van (beroemde) lezers beantwoord. Er passeerden ook een paar dilemma’s voor de feestdagen de revue. Wat geef je bijvoorbeeld als cadeau aan je schoonmoeder. Moeilijk, maar Wintour weet raad.

Volgens de hoofdredactrice, die jaarlijks het Met Gala organiseert in New York, is het ideale cadeau aan je schoonmoeder heel persoonlijk. Meer dan een foto waar ze zelf op staat, in het gezelschap van haar kind - lees: jouw lief - vertedert haar vast. Zoek er nog een leuk kadertje bij en je maakt een extra goede indruk.

Een cadeau dat je zelf hebt gekregen aan iemand anders geven, vindt Wintour trouwens best oké. “Zolang je maar eerlijk bent en niet doet alsof je het zorgvuldig uitgezocht hebt. Zeg gewoon dat je het gekregen hebt, maar vond dat het perfect was voor de nieuwe ontvanger die je hebt gekozen.” Als je niet graag materiële cadeaus geeft, ga dan voor een ervaring als cadeau en probeer te achterhalen welke tentoonstellingen of concerten de mensen in kwestie graag zouden willen zien.

Het ergste cadeau dat Wintour zelf heeft gekregen? Een geschenkje dat niet persoonlijk door de gever is gekozen, maar door een assistent of iemand die je nog nooit persoonlijk heeft ontmoet. “Geef dan liever een donatie aan een goed doel waar iemand achter staat, in plaats van een ordinaire kaars die je al vijftig keer ergens anders hebt gezien.” En het beste cadeau? De puppy die ze aanvankelijk als cadeau kocht voor haar man, maar zelf mocht houden omdat hij het diertje niet wilde.