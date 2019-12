Het angstaanjagende moment dat jongen (9) van surfplank wordt geduwd door haai

De negenjarige Chandler Moore geniet van een ritje op zijn surfplank voor de kust van Florida tot hij plots in het water terechtkomt. Zijn camera kan een glimp opvangen van de schuldige: een zwartpunthaai die hem van zijn plank duwt. De jongen kan snel naar zijn vader lopen en raakt niet gewond.

De jonge surfer had pas door dat hij met een haai in aanraking was gekomen toen hij met zijn vader de beelden van de GoPro hadden bekeken. “We dachten allebei dat we een vis hadden gezien”, aldus vader Shaun. “Ik vermoed dat hij er een beetje door geschrokken was, maar daarna hebben we nog een halfuur in het water doorgebracht.”

Hij zou omver zijn geduwd door een zwartpunthaai. De soort zou verantwoordelijk zijn voor zo’n twintig procent onuitgelokte aanvallen in de Verenigde Staten. Volgens experts heeft die haaiensoort het nooit specifiek op mensen gemunt, maar bijten ze per ongeluk als ze een school vissen achtervolgen.