“Je weet iets over de dood van papa. Vertel het alsjeblieft”, vroegen dochter L. Gedik (17) en haar mama M. (40), de ex-partner van slachtoffer Hilmi. Een smeekbede aan het adres van Brian van Geene (27). “Shane betrekt jou er overal in, zeg jij het nu…”

“Papa deed alles voor mij, hij was super. We zagen elkaar meerdere keren per week, maar ook op andere momenten moest ik maar bellen en vijf minuten later stond hij aan de deur”, vertelde dochter L. Gedik ...