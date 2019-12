Vrouwen (55 procent) en leken (51 procent) zijn sinds kort in de meerderheid in de katholieke kerk. Dat meldt het weekblad Knack, dat het jaarrapport van de Belgische Bisschoppenconferentie kon inkijken. Bovendien wordt de kerk diverser.

Vrouwen zijn in de diensten voor liturgie en catechese nog volledig afwezig en ook in de bisschopsraden (22 procent) en in de diensten voor financiën en kerkfabrieken (37 procent) zijn ze ondervertegenwoordigd ...