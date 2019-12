Spotify heeft een nieuwe mogelijkheid gelanceerd om te adverteren in de streamingdienst. Die geeft artiesten, groepen en platenlabels met veel geld de kans om meer beluisterd te worden dan anderen. Dat meldt Rolling Stone , en Spotify krijgt er flink wat kritiek door.

Marquee is de naam van de nieuwe advertentietool. Het principe is eenvoudig: labels die ervoor betalen, kunnen extra streams kopen voor de muziek van hun artiesten. Er komen dan meldingen over het volledige ...