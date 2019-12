Snowdonia: het oudste en mooiste Nationale Park van Europa!

Website Holidu heeft op basis van duizenden beoordelingen een lijst met de best scorende nationale parken uit heel Europa samengesteld. De grootste kanshebbers kwamen uit landen als Polen, Spanje, Noorwegen en Griekenland… maar het grootste nationale park van Wales ging met de hoofdprijs lopen: Snowdonia!

Over Snowdonia gesproken, zei Holidu: "Het populairste nationale park van Europa ligt in Wales en is een park van superlatieven: Snowdonia is niet alleen het oudste nationale park Groot Britannië, maar is ook de thuisbasis van de hoogste berg: Mount Snowdon, en het grootste meer: Bala Lake.

Een prachtige meer? Zo heb je er wel meer!

In Snowdonia strekt het groene landschap zich uit over 2000 km2 en het biedt bergketens, heldere meren en veel frisse lucht. Verlaten ruïnes bieden mystieke ervaringen en de talloze schapen en het uitzicht op schilderachtige valleien maken de idyllische locatie compleet. Holidu voegt eraan toe: "Als je niet zo van lange wandelingen en inspannende bergtochten houdt, maar toch het indrukwekkende landschap vanaf het hoogste punt wilt ervaren, is dat geen probleem. Neem gewoon de stoomtrein rechtstreeks naar de 1.085 meter top van Mount Snowdon.”

De leisteengroeves in Snowdonia zijn al lang gesloten, maar bieden een onaards decor.

"De stoomlocomotief rijdt van ongeveer half maart tot eind oktober en overwint een hoogteverschil van ongeveer 1.000 meter. "Als je eenmaal de top hebt bereikt, zul je zeker begrijpen waarom de Welsh dit park 'Eryri' - het land van de adelaar -noemden.” De website heeft een extra tip toegevoegd: "Pas op voor het monster aan Bala Lake, 'Teggie' (afgeleid van de Welshe naam van Bala Lake, Llyn Tegid). is goed.”

Wandelen

Als je aan Snowdonia denkt, dan denk je aan bergen. Het is tenslotte de thuisbasis van de hoogste top van Wales. Er zijn echter tal van cirkelvormige wandelingen langs de kust, samen met een stuk wandelroute langs het Wales Coast Path. Je vindt ook routes omhoog naar Snowdon en de omliggende bergen, evenals de Snowdonia Slate Trail - een rondje van 83 mijl rond het industriële erfgoed van de omgeving.

Wielersport

Er zijn fietsroutes voor alle niveaus in Snowdonia. U kunt dus met het hele gezin fietsen - terwijl je er geniet van het adembenemende uitzicht. Je vindt grote bergpaden in Blaenau Ffestiniog. Paden van wereldklasse zijn ook te vinden in in Coed y Brenin Forest Park en Gwynedd Recreational Routes zit vol met gezinsvriendelijke off-road routes. Kastelen Snowdonia zit vol met erfgoed en geschiedenis. De drie grote kastelen die je in de omgeving wilt bezoeken, zijn Caernarfon Castle, Harlech Castle, Conwy Castle. En het zijn niet alleen kastelen. De grafkamer van Dyffryn Ardudwy is de moeite van het zoeken waard.

Overnacht eens in een bothy: het is gratis en je bent moederziel alleen.