ROYALS. Prinses Amalia viert haar zestiende verjaardag en prins Charles wil snoeien in koningshuis

Prinses Amalia van Nederland mocht een belangrijke mijlpaal vieren deze week: ze is zestien geworden. Naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de Monegaskische tweeling Jacques en Gabriella werd er een nieuw staatsportret vrijgegeven van hun gezin. En het blijft maar verjaardagen regenen, want ook in Noorwegen werd feest gevierd. En dan is er nog prins Charles die naar verluidt grootse plannen heeft met het Britse koningshuis.

Prinses Amalia werd deze week, op 7 december, zestien en dat is in het Nederlandse koningshuis niet onopgemerkt voorbijgegaan. Mama koningin Máxima liet in een interview met RTL Boulevard weten hoe ze de verjaardag van haar oudste dochter zouden vieren. Heel bescheiden, zo blijkt. “Het wordt niet groots gevierd. Ze heeft heel veel werk voor school. Het is het einde van het jaar, Sinterklaas staat voor de deur en allerlei andere festiviteiten”, klinkt het.

Toch kan er een feestje plaatsvinden in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. “We gaan alvast samen zingen. Waarschijnlijk zijn het haar laatste twee jaar thuis, dus daar moet ik echt van genieten”, zei Máxima nog. Ze liet verder ook nog weten dat ze bijzonder trots is op Amalia. “Ze is een fantastische dochter en een fantastische vriendin. Ik ben apetrots op haar.”

Naar aanleiding van de vijfde verjaardag van tweeling prinses Gabriella en prinses Jacques, die op 10 december plaatsvindt, heeft het Monegaskische hof een nieuw familieportret vrijgegeven. Op de foto zien we de guitige kinderen voor hun papa Albert en mama Charlene poseren, met op de achtergrond het wapenschild van de familie Grimaldi. Het officiële portret ligt vanaf deze week in de winkelrekken in Monaco.

Prins Charles heeft naar verluidt grootste plannen voor het moment dat hij eindelijk koning zal worden. Aanleiding daarvoor zijn de misstappen van zijn jongere broer Andrew. Die gaf zijn publieke functies op nadat hij in verband gebracht werd met kindermisbruiker Jeffrey Epstein. Charles zou, eenmaal hij de scepter van zijn moeder Queen Elizabeth heeft overgenomen, het aantal leden van het Britse koningshuis willen reduceren.

Hij zou daarbij enkel de titels voor zichzelf en zijn zonen, hun vrouwen en kinderen willen behouden. En dat zou ook betekenen dat in de toekomst familieleden als prins Andrew, prinses Anne, prins Edward en zeker zijn dochters prinsessen Eugenie en Beatrice uit hun koninklijke functies gezet zouden worden. De ondertussen 71-jarige Charles zou daarmee het voorbeeld willen volgen van de Zweedse koning, die onlangs een gelijkaardige maatregel aankondigde.

Koning Filip kan al uitkijken naar een cadeautje voor zijn zestigste verjaardag op 15 april. Er werd namelijk bekendgemaakt dat hij voor de gelegenheid een nieuwe postzegel zal krijgen, die op 16 maart verschijnt. “De uitnodigingen voor het feest kan onze vorst versturen met de postzegel die speciaal voor deze gelegenheid wordt uitgegeven”, kondigde Bpost aan. Ook kroonprinses Elisabeth kreeg eerder dit jaar voor haar achttiende verjaardag een postzegel.

Prins William zit deze week alleen in Oman en Koeweit. Terwijl de rest van de familie in Engeland is gebleven om onder meer de Amerikaanse president Trump te ontvangen, is hij op vierdaags staatsbezoek. Het is de eerste keer dat hij die landen aandoet en hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Charles en oma Elizabeth die wel al eerder in Koeweit te gast waren. De eerste keer dat die laatste er was dateert al van 1979, tien jaar later ging Charles er met Diana op bezoek. Ook Kensington Palace keek op die historische bezoeken terug in een tweet.

Today, The Duke of Cambridge follows in the footsteps of his grandmother The Queen and his father The Prince of Wales who have both been welcomed to Kuwait by the Emir. https://t.co/ZlcDDcdbGr pic.twitter.com/BecwdAQE6T — The Royal Family (@RoyalFamily) December 2, 2019

Er staan deze week duidelijk heel wat verjaardagen op de kalender in de Europese koningshuizen. Zo is ook prins Sverre Magnus van Noorwegen jarig. Hij blaast veertien kaarsjes uit. Op de Instagram van de koninklijke familie verscheen een huidige foto van hem naast eentje uit de oude doos van toen hij nog een peuter was. Hij is het tweede kind van kroonprins Haakon en het derde van kroonprinses Mette-Marit. Zijn oudere zus Ingrid Alexandra is tweede in lijn voor de troon, hij pas derde.