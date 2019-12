Europa vraagt onafhankelijk onderzoek naar moord op Maltese journaliste

Europees commissaris voor Transparantie Vera Jourova waarschuwt Malta voor mogelijke politiek inmenging in het onderzoek naar de moord op onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia. Het onderzoek moet onafhankelijk worden gevoerd, zei ze maandag in een telefoongesprek aan de Maltese minister van Justitie Owen Bonnici.

Jourova, die ook vicevoorzitter van de Europese Commissie is, “heeft haar bezorgdheid over de situatie in Malta uitgedrukt”, en benadrukt dat het onderzoek “grondig moet worden gevoerd, zonder enige politieke ...