Vlaams Belang ontvangt extreemrechtse politicus Salvini als popster in Handelsbeurs

Als een popster is de Italiaanse extreemrechtse politicus Matteo Salvini gisterenavond in Antwerpen ontvangen. Voor een enthousiast publiek van Vlaams Belang-aanhangers fulmineerde hij tegen Europa en alle andere vijanden van het volk. In een interview achteraf geeft hij ook een boodschap aan de Belgische politiek. “Een regering van liberalen, socialisten en groenen kan alleen maar helpen om Vlaams Belang verder te doen groeien.”