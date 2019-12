Spelers STVV krijgen deze namiddag check-up, nadien pas selectie voor Zulte Waregem

Woensdagavond om 20 uur probeert STVV het goede gevoel dat het heeft overgehouden aan de Limburgse derby, vast te houden in Zulte Waregem. Inzet is een plaats in de kwartfinales. Pas later vandaag geeft coach Nicky Hayen zijn definitieve selectie vrij. Al zijn spelers krijgen, op vraag van de medische staf, deze namiddag nog een korte check-up. Wellicht zullen enkele pionnen die er in Genk wel bij waren, worden gespaard voor de topper van aanstaande zaterdag tegen Club Brugge. “We moeten ook rekening houden met verlengingen”, aldus Hayen.