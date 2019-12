Kiwanis organiseert succesvolle kledinginzameling

Tongeren - In het weekeinde van 16 en 17 november organiseerde Kiwanis Tongeren Ambiorix opnieuw haar halfjaarlijkse kledinginzameling onder het meterschap van Lisa del Bo. Jos Bijloos bereidde met zijn ploeg deze actie gedurende maanden voor zodat ze weer vlekkeloos verliep. Opnieuw kon gerekend worden op de bereidwillige medewerking van de bevolking van groot-Tongeren, groot-Bilzen, groot-Hoeselt en groot-Riemst. Kiwanis Tongeren Ambiorix bedankt ook alle hierna vermelde medewerkers en de medewerkers die hieronder wegens plaatsgebrek niet apart werden vermeld.

Op de folders, waarvoor een beroep werd gedaan op Drukkerij Jansen, folders die voorafgaandelijk werden bedeeld in de brievenbussen van de regio, werden de talrijke sponsors vermeld die andermaal bereid werden gevonden om deze actie financieel te ondersteunen. Ferdy Vandersanden, een lid van Kiwanis Tongeren Ambiorix, zorgde voor de plastiekzakken met opdruk, die door de bevolking konden gebruikt worden bij de kledinginzameling. Deze zakken werden opgeslagen bij Frank Oosterbosch die ook tijdens de kledinginzameling belangeloos (meer dan) een handje toestak.

Ook de bestelwagens, die tijdens het weekeinde gebruikt werden om de kleding op te halen, werden door de diverse eigenaars ervan ter beschikking gesteld en mochten gestald en gelost worden in de scholen (TISJ Bilzen en het college in Tongeren) die hun accommodatie ook ter beschikking stelden voor de catering en de noodzakelijke administratieve ondersteuning tijdens de kledinginzameling.

Bij de terugkeer van hun vooraf uitgestippelde rondes werden de bestelwagens door de guitige vrijwilligers van de Chiro Munsterbilzen, met een ter beschikking gestelde transportband, gelost in de vrachtwagen die gedurende het ganse weekeinde gratis ter beschikking werd gesteld door Transport Meers.

Voor deze inzameling werkten de clubleden tevens samen met onder andere de Vereniging voor personen met een beperking (voorheen KVG), Basketbalclub Nieuwerkerken en handbalclub Tongeren.

Dankzijde medewerking van alle betrokkenen kunnen sociale doelen in de regio gesteund worden.