Politie beboet 63 jongeren met slechte fietsverlichting

Beringen / Ham / Tessenderlo -

Op de schoolroutes naar het Spectrumcollege in Beringen en de scholen in Tessenderlo heeft de politie dinsdagmorgen honderden fietsen gecontroleerd. 63 jongeren waren niet in orde met de fietsverlichting. Ze kregen een jongeren-pv en moeten hierdoor een verkeersles volgen.