Greg Dulli naar Hasselt (en een handje schudden kan voor 134 euro)

Greg Dulli, de bril, de energie en de hese schreeuw achter The Afghan Whigs, The Twilight Singers en The Gutter Twins, komt twee keer naar België. Op vrijdag 27 maart staat ie in Muziekodroom Hasselt en op zaterdag 28 maart in Trix Antwerpen. Volgend jaar brengt de man een nieuwe plaat uit: ‘Random Desire’. De ticketverkoop start op vrijdag 6 december om 10 uur via livenation.be. Opmerkelijk: een gewoon ticket kost iets meer dan 30 euro, maar je kan ook kiezen voor een ‘Greg Dulli Meet & Greet Experience Package’. Dat kost 134 euro, zonder servicekosten wel te verstaan.