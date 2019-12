Gratis aardbeien en 3D-krant: HBvL zit nooit om een stunt verlegen

Hasselt -

140 jaar een krant maken is al een exploot op zich. Maar Het Belang van Limburg heeft ook een rijke traditie aan stunts. Zowel in opmerkelijke marketingacties als in regelrecht redactioneel spektakel. Zoals een bakje aardbeien voor elke lezer of zelf 360.000 kranten in elke Limburgse brievenbus steken. Op een zondag dan nog.