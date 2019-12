Man riskeert 37 maanden cel voor aanranding van een dertienjarig meisje

Een man uit Waregem riskeert een celstraf van 37 maanden voor de aanranding van een minderjarige. Hij kocht een 13-jarig meisje verschillende dure gsm’s, in ruil zou hij haar om naaktfoto’s gevraagd hebben en seksueel getinte sms’jes hebben gestuurd. Hij kreeg al eens vijf jaar cel voor gelijkaardige feiten.

Na zijn gevangenisstraf trok de Waregemnaar in bij zijn broer. Daar leerde hij de vader van het meisje kennen. Ze had het thuis erg moeilijk en de man had haar een gsm gegeven. “Uit medelijden en zonder ...