Franse modehuis Balmain zit zonder grote baas

Balmain heeft maandag laten weten dat CEO Massimo Piombini er vertrekt. Hij zou zijn ontslag hebben gegeven voor persoonlijke redenen.

Twee jaar nadat hij werd aangesteld als CEO heeft Massimo Piombini de deur bij Balmain achter zich dichtgetrokken. In een mededeling liet het Franse modehuis weten dat het Piombini dankbaar is voor de groei en de evolutie in de organisatie van het bedrijf. Naar verluidt gaat hij weg voor persoonlijke redenen. Balmain kondigt aan dat het een opvolger zal voorstellen in februari 2020.

Piombini werd aangesteld als CEO door eigenaar Mayhoola for Investments, een fonds uit Qatar dat ook in het bezit is van het Italiaanse modehuis Valentino. Onder leiding van de grote baas en creatief directeur Olivier Rousteing sloeg Balmain de laatste jaren een toegankelijkere weg in en vond het aansluiting bij een jonger publiek.