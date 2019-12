2.000 kilo vuurwerk in beslag genomen in Enschede: “Dit zijn zware explosieven”

Op twee locaties in woonwijken in het Nederlandse Enschede is 2.000 kilo zwaar en illegaal vuurwerk aangetroffen. Een groot gedeelte van het in beslag genomen vuurwerk betreft zware explosieven, meldt de politie dinsdag. “Vuurwerk is eigenlijk niet de juiste benaming, dit zijn zware explosieven”, laat een politiewoordvoerder weten aan de regionale zender RTV Oost.