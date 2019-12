Huilen? Daar doet Brad Pitt al twintig jaar niet aan mee

Boys don’t cry? De titel van het Cure-nummer is realiteit voor de Amerikaanse acteur Brad Pitt. In een openhartig gesprek met Interview magazine heeft hij verklapt dat hij al bijna twintig jaar niet meer heeft geweend.

Bratt Pitt (55) gaf samen met zijn gewezen ‘Legends of the Fall’-collega Anthony Hopkins (81) een interview aan het blad. Hopkins vroeg op een bepaald moment aan Pitt of hij af en toe huilt, maar blijkbaar gebeurde dat de laatste twee decennia niet. Geen tranen voor zijn ex-vrouw Angelina Jolie dus, als we de acteur mogen geloven.

“Ik ben een niet-huiler. Is dat een term? Ik heb zeker al ongeveer twintig jaar niet geweend”, zei hij. De acteur voegde eraan toe dat hij met ouder worden wel vaker emotioneel ontroerd is. “Mijn kinderen, vrienden en het nieuws raken me.”

Hopkins bevestigt vanuit zijn eigen ervaring dat ouder worden je emotioneler maakt. Hij voelt soms een huilbui opkomen omdat hij ontroerd is door het leven. “Ik weet niet welke richting het bij mij zal uitgaan, maar ik denk dat het een goed teken is dat ik emotioneler word”, zei Pitt nog.