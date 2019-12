Eerste bewoners gearriveerd in asielcentrum Fedasil in Zoutleeuw

In het nieuwe asielcentrum in Dormaal (Zoutleeuw) is maandag een eerste groep van negentien bewoners gearriveerd. Dat heeft Fedasil dinsdag bekendgemaakt. In het voormalig rusthuis Philemon & Baucis wil het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) op korte termijn 130 asielzoekers onderbrengen.