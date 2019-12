Jaarlijks komt 44,4 ton vlees van huisdieren en wilde dieren op Brussels Airport aan

Jaarlijks wordt er 44.400 kilogram bushmeat, vlees van huisdieren en wilde dieren, vanuit West- en Centraal-Afrika via Brussels Airport vervoerd. België is daarbij de eindbestemming of doet dienst als transitland. Dat blijkt uit schattingen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid en het Belgian Biodiversity Platform.

In Brussel vindt dinsdag de conferentie “Dead or Alive: Towards a Sustainable Wildlife Trade” plaats. Deze conferentie is gewijd aan de illegale invoer van vlees (inclusief bushmeat), een praktijk die ...