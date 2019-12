Dames van KFC Hamont als VIP naar Limburgse derby

De damesploeg van KFC Hamont 99 trok afgelopen weekend op teambuilding naar… de Luminus Arena. Ze werden getrakteerd op een VIP-beleving tijdens de Limburgse derby tussen KRC Genk en STVV. Deze uitstap kregen ze cadeau van Het Belang van Limburg omdat ze in mei de tweede plaats hadden behaald op de “FC Limburg Challenges”.

Dit voorjaar pakte uw krant uit met een straffe stunt. We daagden de Limburgse voetbalteams uit om enkele uitdagingen aan te gaan. Zo moesten de teams bij de eerste challenge een bekende kleedkamerfoto van Real Madrid nabootsen, bij de tweede challenge kregen de ploegen de opdracht om een heuse header bin challenge af te werken.Uiteindelijk plaatsten vier ploegen zich voor de finale, daarin eindigde de dames van Hamont op de tweede plaats en mochten dus met de voltallige ploeg naar de Limburgse derby.

De dames werden zaterdag opgepikt in Noord-Limburg met een heuse VIP-bus om in stijl naar Genk te rijden. Daar wachtte hen een diner voor de match, een rijkelijk gevulde drankenkaart en enkele mooi plaatsen in het stadion. De uitslag van de wedstrijd was voor sommigen niet meteen wat men gehoopt had maar desondanks was het een geslaagde en vooral gezellige avond. Hopelijk levert de teambuilding hen een boost op om de komende weken vol voor de overwinning te gaan!