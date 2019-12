Sint verrast met verjaardagstaart op Kleuter- en Lagere School Sint-Lambertus

Opglabbeek

Oudsbergen - Op maandag 2 december werd Sinterklaas feestelijk onthaald op de speelplaats van de lagere school.

Piet Speculo had zich een beetje verslapen. Gelukkig arriveerde hij enkele ogenblikken later met de bakfiets en twee ‘bakkertjes’ in de bak op de speelplaats. Jade en Lea, twee kleuters van onze school, overhandigden een prachtige verjaardagstaart aan de goede Sint.

De leerlingen van de lagere school smukten het geheel op met enkele leuke liedjes en dansjes.

Sinterklaas bedankte alle kinderen met een mooi sinterklaasgeschenk.